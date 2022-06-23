Лондон, , 09:27 — REGNUM Британский продюсер Mura Masa (Алекс Кроссан) представил новую песню под названием Hollaback Bitch. Релиз работы состоялся 22 июня на всех зарубежных музыкальных платформах.

Mura Masa Кадр из интервью для Genius

В записи опубликованной композиции также приняла участие певица Shygirl (Блэйн Мьюз), с которой музыкант сотрудничал несколькими месяцами ранее. Вместе с премьерой сингла Mura Masa показал треклист предстоящего альбома, в который войдут 11 песен.

Напомним, премьера нового студийного альбома Mura Masa намечена на 16 сентября 2022 года. Будущая пластинка станет третьим полноформатным релизом артиста.

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