Лондон, 23 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Британский продюсер Mura Masa (Алекс Кроссан) представил новую песню под названием Hollaback Bitch. Релиз работы состоялся 22 июня на всех зарубежных музыкальных платформах.

Кадр из интервью для Genius Mura Masa

В записи опубликованной композиции также приняла участие певица Shygirl (Блэйн Мьюз), с которой музыкант сотрудничал несколькими месяцами ранее. Вместе с премьерой сингла Mura Masa показал треклист предстоящего альбома, в который войдут 11 песен.

Напомним, премьера нового студийного альбома Mura Masa намечена на 16 сентября 2022 года. Будущая пластинка станет третьим полноформатным релизом артиста.