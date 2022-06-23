Саранск, , 00:03 — REGNUM ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, произошло в Ардатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Мордовии.

Последствия ДТП в Мордовии пресс-служба управления МВД по Мордовии

Авария произошла около 17:40 по местному времени на 40 км автодороги Ардатов — село Большое Игнатово. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 57-летнего мужчину, который лежал на правой обочине по ходу движения в попутном направлении.

После аварии водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех очевидцев ДТП и лиц, располагающих информацией о данном происшествии, сообщить все, что известно в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовии был госпитализирован 54-летний мужчина, который получил травмы, попав под колёса собственного мотоблока.

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