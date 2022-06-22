Ясиноватая, ДНР, 22 июня, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Ракетный обстрел города Ясиноватая (ДНР) устроили украинские вооружённые формирования вечером 22 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрел произошёл в 20:02 мск: со стороны населённого пункта Авдеевка из РСЗО БМ-21 «Град» выпущено 15 ракет. Кроме того, Ясиноватую обстреляли из артиллерии: в 19:30 мск украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Со стороны Авдеевки ВСУ также подвергли интенсивному обстрелу Червоногвардейский район города Макеевка. Выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.