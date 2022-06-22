София, 22 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. В МИД Болгарии 22 июня заявили, что в Софии не обязаны дать окончательный ответ на французское предложение о снятии вето на вступление Северной Македонии в ЕС 23 июня и что он может быть дан в ином формате до самого конца французского председательства.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Болгарии отметили, что предложение Франции соответствует национальным болгарским интересам.

Тем не менее в МИД Болгарии подчеркнули, что до сих пор не достигнуто текстовое соглашение о том, что первая межправительственная конференция по переговорам о вступлении Северной Македонии в ЕС состоится после включения упоминания о болгарском большинстве в Конституцию Северной Македонии.

В МИД подчеркнули, что для начала переговоров болгары должны быть названы именно государствообразующим народом страны.

Однако в МИД Болгарии подчеркнули, что ожидать от всех стран ЕС поддержки этих требований будет нереалистичным.