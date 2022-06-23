Кутаиси, Грузия, 23 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Западногрузинские регионы Мингрелия и Имеретия в результате сильнейших дождей оказались затопленными, сообщает 22 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Селевой поток в деревне Сачино Цаленджихского района размыл все дороги и затопил мосты и посевы. Стихийное бедствие уничтожило плантации голубики. Аналогичная ситуация сложилась в Зугдидском и Хобском районах.

В результате 2-х часового сильного дождя были затоплены дома в Сенаки. Селевые потоки хлынули в жилые дома. Дороги не функционируют, движение транспорта приостановлено. Возможно, потребуется эвакуировать население, проживающее на семи городских улицах.

Река Риони затопила дома в Кутаиси. В результате продолжающегося несколько часов сильного дождя вода попала на первые этажи домов на улице Варламишвили. Мебель и бытовая техника уничтожены. Местные жители просят о помощи.

«Я не знаю, где переночевать, хлынула страшная волна, я закончил дома ремонт два дня назад, а сейчас всё повреждено водой», — сказал один из пострадавших.