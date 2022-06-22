Ижевск, , 23:47 — REGNUM В Удмуртию из Узбекистана было ввезено 22,15 тонн арбузов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Арбузы

Продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. Были отобраны образцы от поступившей партии. По результатам лабораторных исследований установлено отсутствие карантинных объектов.

После выдачи необходимых документов арбузы допущены к реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Удмуртия отправила еще одну партию сухой молочной сыворотки в Китай. С начала года в КНР поступило 150 тонн указанной продукции удмуртского производства.

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