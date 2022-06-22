Берлин, 22 июня 2022, 23:43 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июня, выступая в Бундестаге, заявил, что саммит ЕС-Западные Балканы, который состоится 23 июня, будет непростым.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шольц связал это с тем, что ЕС не раз нарушал свои обязательства в отношении стран региона.
По словам Шольца, саммит чуть не отменили из-за скептического настроя Сербии, Албании и Северной Македонии.
Тем не менее, Шольц заявил, что Германия однозначно поддерживает евроинтеграцию стран Западных Балкан и докажет это.
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