Берлин, , 23:43 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июня, выступая в Бундестаге, заявил, что саммит ЕС-Западные Балканы, который состоится 23 июня, будет непростым.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шольц связал это с тем, что ЕС не раз нарушал свои обязательства в отношении стран региона.

По словам Шольца, саммит чуть не отменили из-за скептического настроя Сербии, Албании и Северной Македонии.

– Западные Балканы. И, если честно, это бы никого не удивило. Северная Македония даже сменила название, чтобы разрешить конфликт с Грецией, и все это не помогло, поэтому понятно беспокойство политических лидеров и граждан этих стран». Олаф Шольц «Едва не отменился завтрашний саммит ЕСЗападные Балканы. И, если честно, это бы никого не удивило. Северная Македония даже сменила название, чтобы разрешить конфликт с Грецией, и все это не помогло, поэтому понятно беспокойство политических лидеров и граждан этих стран».

Тем не менее, Шольц заявил, что Германия однозначно поддерживает евроинтеграцию стран Западных Балкан и докажет это.

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