Берлин, 22 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июня, выступая в бундестаге, заявил, что саммит ЕС — Западные Балканы, который состоится 23 июня, будет непростым.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шольц связал это с тем, что ЕС не раз нарушал свои обязательства в отношении стран региона.

По словам Шольца, саммит чуть не отменили из-за скептического настроя Сербии, Албании и Северной Македонии.

— Западные Балканы. И, если честно, это бы никого не удивило. Северная Македония даже сменила название, чтобы разрешить конфликт с Грецией, и все это не помогло, поэтому понятно беспокойство политических лидеров и граждан этих стран». Олаф Шольц «Едва не отменился завтрашний саммит ЕСЗападные Балканы. И, если честно, это бы никого не удивило. Северная Македония даже сменила название, чтобы разрешить конфликт с Грецией, и все это не помогло, поэтому понятно беспокойство политических лидеров и граждан этих стран».

Тем не менее Шольц заявил, что Германия однозначно поддерживает евроинтеграцию стран Западных Балкан и докажет это.