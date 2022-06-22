Саранск, , 23:28 — REGNUM Очередной электронный аукцион по продаже федерального пакета акций АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» в Саранске посредством публичного предложения назначен на 9 августа. Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки РАД (Российский аукционный дом).

Аукцион

Потенциальному собственнику предлагается приобрести 700 тыс. акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, начальная цена пакета составляет 670 млн рублей. Минимальная цена, за которую может быть продан весь пакет, указана в размере 335 млн рублей. Шаг аукциона — 3 млн рублей, шаг понижения цены — 67 млн рублей. Пакет принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом.

Заявки от потенциальных участников процедуры принимаются до 1 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» является резидентом «Технопарк Мордовия», входит в кластер «Оптоэлектроника и оптоволоконная техника».

В презентации АО ранее уточняется, что по состоянию на 12 апреля производственную деятельность компания не ведет, имеет доход от сдачи недвижимости в краткосрочную аренду.

Аукционы, назначенные на 18 ноября 2021 года и 31 мая 2022 года были признаны несостоявшимися.