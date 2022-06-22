София, , 23:29 — REGNUM Еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели 22 июня на своей странице в социальной сети поблагодарил лидера болгарской оппозиции Бойко Борисова за «принятие исторического для Европы решения и согласие на начало переговоров с Северной Македонией, основанное на французском предложении».

Оливер Вархели European Parliament

Политик выразил надежду, что правительство Болгарии в тот же день вынесет французское предложение на голосование в парламенте.

Напомним, вопрос о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС будет решаться на заседании Европейского совета 23–25 июня.

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