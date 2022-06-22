Брюссель, 22 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Победа России на Украине для НАТО будет стоить гораздо дороже, чем самая длительная поддержка Киева, заявил 22 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции, организованной изданием Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, страны — члены НАТО, как и их население, должны быть готовы «тянуть эту лямку долго».

«Цена, которую нам придется заплатить, если Путин добьется своих целей применением военной силы против независимой страны в Европе, будет гораздо выше, чем цена, которую мы платим сейчас, поддерживая Украину», — заявил генсек НАТО.

«Война на Украине может продолжаться недели, месяцы и даже годы. Мой политический принцип состоит в том, что независимо от срока мы должны продолжать существенную поддержку Украины, чтобы эта суверенная и независимая страна одержала верх», — добавил он.

«Однако НАТО также намерена прилагать усилия, чтобы не допустить расширения и эскалации конфликта», — пояснил Столтенберг.