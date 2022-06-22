Челябинск, 22 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Свыше 80 тонн сахара пытались незаконно вывезти из России нарушители российского законодательства. Челябинская таможня не допустила этого, сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни Изъятый сахар

Отмечается, что сахар пытались вывезти различные перевозчики в разное время по фиктивным документам.

Запрещённый к вывозу груз сотрудники таможни обнаружили с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса во взаимодействии с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ.

Сахар нарушители собирались продать в Казахстан, причём в сопроводительных документах указывался совсем другой товар. Например, один из перевозчиков указал, что везёт подсолнечное масло, но при проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили 20 тонн сахара.

Пресс-служба Челябинской таможни Машина с сахаром

Ещё один нарушитель вёз сахар массой 37 тонн под видом минеральных удобрений. Ещё две фуры вместе с фруктами и овощами перевозили 16 и 8 тонн сахарного песка, который в документах не значился.

По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васёва, по фактам несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из России решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП с конфискацией товаров.