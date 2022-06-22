Приштина, , 23:24 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов Демократической лиги Косово Влёра Думоши 22 июня в ходе парламентского заседания назвала премьер-министра Косово Альбина Курти и министра юстиции Альбулену Хаджиу «мошенниками».

Гигантские пасхальные яйца Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, критика правительства из уст Думоши была связана с энергетическим соглашением с Сербией, подписанным Курти несмотря на то, что ранее его партия выступала с его яростной критикой.

Думоши вручила куриные яйца Курти, напоминая, что ранее он называл предателями и инициировал освистание подписания энергетического соглашения в 2013 и 2015 годах.

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