Депутат обвинила правительство Косово в предательстве собственной позиции
Приштина, Сербия, 22 июня, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово из рядов Демократической лиги Косово Влёра Думоши 22 июня в ходе парламентского заседания назвала премьер-министра Косово Альбина Курти и министра юстиции Альбулену Хаджиу «мошенниками».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гигантские пасхальные яйца
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, критика правительства из уст Думоши была связана с энергетическим соглашением с Сербией, подписанным Курти несмотря на то, что ранее его партия выступала с его яростной критикой.
Думоши вручила куриные яйца Курти, напоминая, что ранее он называл предателями и инициировал освистание подписания энергетического соглашения в 2013 и 2015 годах.