София, , 23:01 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии объявило о выделении 28 млн левов ($15 млн) на закупку книг для средних и средне-специальных учебных заведений по всей стране. Об этом 22 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Александр Дейнека. На учебе. 1961

Согласно официальной информации, эти средства пойдут на пополнение библиотечных фондов и приобретение дидактического материала. Предполагается, что школьные запасники пополнятся произведениями болгарских и зарубежных классиков, а фонды профтехучилищ — новыми методическими пособиями.

Соответствующие средства выделяются из правительственных фондов. Контроль над распределением и использованием денег будут осуществлять инспекторы МОН.

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