София, 22 июня 2022, 23:01 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии объявило о выделении 28 млн левов ($15 млн) на закупку книг для средних и средне-специальных учебных заведений по всей стране. Об этом 22 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Александр Дейнека. На учебе. 1961
Александр Дейнека. На учебе. 1961

Согласно официальной информации, эти средства пойдут на пополнение библиотечных фондов и приобретение дидактического материала. Предполагается, что школьные запасники пополнятся произведениями болгарских и зарубежных классиков, а фонды профтехучилищ — новыми методическими пособиями.

Соответствующие средства выделяются из правительственных фондов. Контроль над распределением и использованием денег будут осуществлять инспекторы МОН.

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