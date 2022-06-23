Белград, 23 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Реализация соглашения об энергетике между Белградом и Приштиной является очередным предательством национальных интересов сербов в Косово и Метохии со сторон президентаАлександра Вучича. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

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Напомним, что делегации Белграда и Приштины согласовали 21 июня в Брюсселе «дорожную карту» по внедрению договоренностей в области энергетики, подписанных в рамках Брюссельского соглашения в 2013 году. В юридической системе сепаратистского Косово будет зарегистрировано предприятие «Электросевер», отвечающее за распределение электроэнергии на севере Косово и Метохии. Предприятие получит списки всех сербских пользователей электроэнергии — как юридических, так и физических лиц.

«Вучич не только передал в руки албанских сепаратистов распределяющую станцию Валач, но и согласился с тем, чтобы сербы на севере Косово впервые после 1999 года платили за электричество не Белграду, а Приштине. На годовом уровне это около 12 млн евро. Вучич де-юре признал сепаратистское Косово, передал ему сербское имущество и еще обеспечил сепаратистам дополнительных 12 млн евро доходов», — рассказал сербский юрист.

Мирович напомнил, что ранее Вучич, передав контроль над контрольно-пропускными пунктами Ярине и Брняк на административной линии между центральной Сербией и Косово в рамках применения Брюссельского соглашения, уже обеспечил Приштине около 30 млн евро в год.

«Таким образом получается, что Вучич «дарит» сепаратистскому образованию около 40 млн евро в год. Это просто невероятно. Президент Сербии помогает строительству независимого государства на территории собственного государства. Это невозможно объяснить рациональными аргументами. Разве что шантажом со стороны Запада из-за вовлеченности его близких сотрудников в разные криминальные аферы. Вучич заставил косовских сербов оплачивать счета Приштине и это провозгласил победой», — подытожил Деян Мирович.