Мюнхен, Германия, , 22:51 — REGNUM 22 июня мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о трансфере 30-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Сумма трансфера, как указано на портале transfermarkt, составила 32 миллиона евро.

Садио Мане Екатерина Лаут

При этом трансферная стоимость Садио Мане, по оценкам transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Такая относительно небольшая сумма, заплаченная «Баварией» за футболиста, связана с тем, что соглашение Мане с «Ливерпулем» действовало еще один год до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету сенегальца 6 (5+1) очков по системе гол+пас в тринадцати встречах.