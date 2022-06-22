Лондон, , 22:46 — REGNUM Существует «угроза усталости» мира от темы Украины, но, несмотря на это, надо продолжать поддерживать Киев, заявил 22 июня премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью Süddeutsche Zeitung.

Борис Джонсон Garry Knight

По его словам, усталость от Украины накладывается на рост цен и инфляцию.

«В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — всё это сказывается на стойкости людей», — сказал Джонсон.

Кроме того, он заявил, что не может «навязать свои взгляды», так как в существующей ситуации все должны сами решать «что они хотят делать».

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