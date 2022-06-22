Барселона, Испания, 22 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» в очередной раз не смогла договориться с 17-летним атакующим полузащитником сборной Испании Гави о продлении контракта. Об этом 22 июня сообщило издание Mundo Deportivo.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» намерены подписать с Гави новый пятилетний контракт. Сумма отступных составит один миллиард евро.

Текущее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 17-летнего испанца в 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Гави принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также хавбэк получил девять желтых и одну красную карточки.