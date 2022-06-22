Рим, 22 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Партия «Братья Италии» выступает против законопроекта о легализации разведения каннабиса в домашних условиях «в терапевтических целях», с таким заявлением оппозиционеры выступили 22 июня

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Днем ранее комиссия по законодательству утвердила указанный законопроект, в ближайшее время он будет рассмотрен парламентом.

Никаких «легких наркотиков» в природе не существует, наркотики — всегда зло, а инициаторам законопроекта — либералам следовало бы подумать о защите здоровья нации, а не об акциях по увеличению числа избирателей, отметили представители «Братьев Италии».