София, 22 июня, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Группа сторонников действующего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова устроила акцию протеста у здания болгарского Народного собрания (парламента) в центре Софии. Об этом 22 июня сообщает БТВ.

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По свидетельствам очевидцев, митингующие потребовали роспуска высшего законодательного органа страны. При этом акция носила мирный характер. Полиция в ход мероприятия не вмешивалась.

Напомним, 22 июня депутаты НС большинством голосов вынесли вотум недоверия правительству во главе с Петковым. В качестве главных аргументов подобного решения названы неспособность Совета министров контролировать инфляционные процессы и общее обнищание населения в Болгарии.