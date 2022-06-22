Сторонники премьер-министра Болгарии требуют роспуска парламента
София, 22 июня, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Группа сторонников действующего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова устроила акцию протеста у здания болгарского Народного собрания (парламента) в центре Софии. Об этом 22 июня сообщает БТВ.
Commons.wikimedia.org
Два полюса
По свидетельствам очевидцев, митингующие потребовали роспуска высшего законодательного органа страны. При этом акция носила мирный характер. Полиция в ход мероприятия не вмешивалась.
Напомним, 22 июня депутаты НС большинством голосов вынесли вотум недоверия правительству во главе с Петковым. В качестве главных аргументов подобного решения названы неспособность Совета министров контролировать инфляционные процессы и общее обнищание населения в Болгарии.