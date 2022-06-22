Москва, , 22:37 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», 26-летний российский фланговый нападающий «Крыльев Советов» Антон Зиньковский будет получать в московском «Спартаке» около 6 миллионов рублей в месяц.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, по информации источника, футболист будет получать в «Спартаке» в два раза больше, чем в самарском клубе. Трансфер Зиньковского обойдется «красно-белым» в 240 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Антон Зиньковский принял участие во всех тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.

За «Крылья Советов» Зиньковский выступает с 13 января 2019 года после перехода из «Чертаново» за 350 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.