Вашингтон, 22 июня, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Подорожание нефтепродуктов — это та цена, которую приходится платить ради наказания России за её политику на Украине, заявил 22 июня в своём обращении к согражданам американский президент Джо Байден.

World Economic Forum Джо Байден

Он признал, что понимал: из-за запрета на покупку нефти в России цены на бензин взлетят, в том числе и в ЕС. Альтернативой было бы потворствование политике Москвы, «закрывание глаз» на спецоперацию на Украине.

«Считаю, что это было бы неправильно. Я думал так тогда и думаю сейчас», — сказал Байден. По словам американского лидера, в Штатах бензин сильно подорожал.

Напомним, страны ЕС очень долго не могли решиться на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Некоторые получили отсрочку.