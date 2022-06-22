Милан, Италия, , 22:30 — REGNUM Из-за продолжающейся засухи на севере Италии урожай зерновых в регионе может сократиться на треть, с такой оценкой выступили в профильной региональной ассоциации 22 июня.

Светлана Шаповалова

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

По отрасли нанесен новый удар — вслед за ростом цен на удобрения и дизельное топливо (за год — на 170% и 130% соответственно), отметили эксперты.