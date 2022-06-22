Вологда, 22 июня, 2022, 22:26 — ИА Регнум. На Вологодчине отменили более двухсот проверок предпринимателей, сообщает правительство региона.

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Напомним, на фоне санкционного давления правительство РФ ввело мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года.

«С 10 марта 2022 года все начатые проверки, на которые распространяется мораторий, прекращены. Всего отменено более 155 тысяч плановых проверок и более 59 тысяч внеплановых. Отмена проверок дала ощутимый экономический эффект для бизнеса», — отметил замгубернатора региона Виталий Тушинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье отменили 2,5 тыс. проверок бизнеса.