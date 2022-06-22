Милан, Италия, 22 июня 2022, 22:23 — REGNUM В страдающей от засухи североитальянской Ломбардии прошел небольшой дождь, передают местные СМИ 22 июня.
Журналисты напоминают, что днем ранее архиепископ Милана Марио Дельпини заявил, что будет молиться «о даре воды».
В то же время дождь шел на протяжении лишь 45 минут, отмечают издания.
Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.