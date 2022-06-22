Милан, Италия, 22 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В страдающей от засухи североитальянской Ломбардии прошел небольшой дождь, передают местные СМИ 22 июня.

Steffen Schmitz Милан

Журналисты напоминают, что днем ранее архиепископ Милана Марио Дельпини заявил, что будет молиться «о даре воды».

В то же время дождь шел на протяжении лишь 45 минут, отмечают издания.

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.