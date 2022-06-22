Премьер-министр Северной Македонии сформулировал требования к Франции и ЕС
Скопье, 22 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. За день до предполагаемого принятия французского предложения по урегулированию отношений между Северной Македонией и Болгарией в Скопье еще не получили текста предложения, что заставило македонских политиков волноваться относительно возможного навязывания непозволительных компромиссов. В связи с этими подозрениями высказался премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Ковачески подчеркнул, что в Скопье не получили окончательного предложения по болгарскому вопросу, одобренное всеми 27 странами — членами ЕС.
Политик подчеркнул, что переговоры о вступлении в ЕС должны начаться до внесения в Конституцию Северной Македонии поправок о национальных меньшинствах — болгарском, хорватском и черногорском.
Также Ковачевски потребовал от ЕС и Болгарии однозначных гарантий того, что София не будет предъявлять новых требований к Северной Македонии.