Бишкек, , 22:19 — REGNUM Из-за халатности чиновников Министерства здравоохранения Киргизии остались без необходимых лекарств граждане, которые перенесли операции по трансплантации органов. Об этом заявил депутат Султанбай Айжигитов на заседании парламента.

Лекарства

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По его словам, в стране насчитывается свыше 100 таких пациентов, которые теперь вынуждены брать кредиты, чтобы покупать жизненно необходимые медикаменты за свой счёт.

«Уже 14 месяцев нет нужных лекарств. Против министра здравоохранения возбудили уголовные дела, и теперь Минздрав не может объявить тендер на приобретение таких медикаментов», — констатирует парламентарий.

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