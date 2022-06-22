Турин, Италия, , 22:15 — REGNUM В ближайшее время ситуация с засухой и ее последствиями в Италии, вероятно, не улучшится, заявил 22 июня глава службы гражданской обороны Фабрицио Курчио.

Засуха Pxhere.com

Как сообщалось ранее, проблема засухи коснулась в основном северных регионов Италии: русло реки По обмелело и местами полностью высохло, а уровень воды в озере Маджоре за трое суток снизился на метр.

В настоящее время прорабатываются меры поддержки жителям и предприятиям пострадавших регионов, отметил Курчио.