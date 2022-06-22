София, , 22:42 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 22 июня назвал предложение Франции по вето для Северной Македонии «лучшим на данный момент».

Румен Радев у телефона President.bg

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, при этом политик подчеркнул, что вопрос болгарского национального меньшинства в Северной Македонии не должен сниматься с политической повестки Болгарии.

Радев подчеркнул, что предложение Франции было принято благодаря тому, что Болгария дважды накладывала вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в 2021 году.

При этом президент Болгарии назвал требование о внесении положений о болгарском нацменьшинстве в Конституцию Северной Македонии лишь первым шагом, а не главным требованием.

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