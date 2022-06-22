София, 22 июня 2022, 22:42 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 22 июня назвал предложение Франции по вето для Северной Македонии «лучшим на данный момент».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, при этом политик подчеркнул, что вопрос болгарского национального меньшинства в Северной Македонии не должен сниматься с политической повестки Болгарии.
Радев подчеркнул, что предложение Франции было принято благодаря тому, что Болгария дважды накладывала вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в 2021 году.
При этом президент Болгарии назвал требование о внесении положений о болгарском нацменьшинстве в Конституцию Северной Македонии лишь первым шагом, а не главным требованием.
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