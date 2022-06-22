Ливерпуль, Великобритания, , 22:13 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sports, «Саутгемптона», «Ноттингем Форест» и «Фулхэм» заинтересованы в подписании 21-летнего флангового атакующего защитника «Ливерпуля» и сборной Уэльса Неко Уильямса.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В прошедшем сезоне Неко Уильямс, выступая за «Фулхэм» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Неко Уильямса с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает валлийского защитника в 8 миллионов евро.