Москва, 22 июня, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Мирные жители города Славянска (Краматорский район, ДНР) могут пострадать: украинские боевики, не сообщив людям, заминировали обочину дороги, рассказал 22 июня журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Смерть

Представитель Минобороны РФ заявил, что российская сторона заранее предупреждает мировое сообщество и международные организации «об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями».

Могут пострадать люди, а обвинят в этом российских военных — «в неизбирательных ударах».