Бишкек, , 22:08 — REGNUM Некоторые депутаты парламента Киргизии сутки напролёт проводили в казино, а теперь выступают против их легализации, прикрываясь религией. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на заседании законодательного собрания республики.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

По его словам, среди парламентариев есть те, кто обанкротился, проиграв все деньги в игорных заведениях.

«Я знаю, какими делами занимаются те из вас, кто прикрывается верой. У меня имеется информация о том, какими пунктами обмена валют вы фактически владеете, под какие проценты даёте деньги», — подчеркнул глава спецслужб.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 1 января 2012 года, в Киргизии был введен запрет на деятельность игорных заведений, после чего были официально закрыты все казино и залы игровых автоматов, работавшие на территории республики.

Впоследствии, 13 апреля 2015 года был подписан закон, запрещающий букмекерские конторы и тотализаторы.