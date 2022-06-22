Бишкек, , 22:03 — REGNUM После того, как в Киргизии будет отменён запрет на работу игорных заведений, правительство планирует в первую очередь открыть казино в гостиницах и ресторанах на побережье Иссык-Куля и в столице республики. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании парламента.

Казино clry2

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что киргизские власти надеются, что после возобновления деятельности игорные заведения перечислят в бюджет от 1 млрд до 2 млрд сомов (от 680 млн до 1 млрд 360 млн рублей) уже в нынешнем году.

Читайте также: В Киргизии депутаты вновь предлагают открыть казино с марихуаной

По итогам заседания законодательное собрание Киргизии одобрило во втором и третьем чтениях проект закона о легализации казино. За принятие документа проголосовали 59 депутатов, против — только семь народных избранников. Одна из фракций в знак протеста отказалась принять участие в голосовании.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

Читайте также: Две зарубежные фирмы будут проводить лотереи в Киргизии в течение 10 лет