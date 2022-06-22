22 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова российского посла в США о недопустимости переписывания истории.

Елизавета Коробова, , 22:15 — REGNUM Заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что необходимо не допустить переписывания истории и «провести чёткую грань между теми убийцами-палачами и нашими героями-освободителями», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Тень фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

«Антонов совершенно прав. Нельзя допускать того, чтобы как после 2014-го Украина вещала про выкапывание Чёрного моря и прочий бред. Только понимание настоящей истории, без прикрас и лжи, позволит будущим поколениям избежать ошибок прошлого», — считает Тимур М.

Многие пользователи уверены, что главными переписывателями истории являются Соединённые Штаты Америки.

«Запад всё намеревается переписать историю и исказить всю реальность. А иначе ему не удержать в своих руках господство», — уверена Анастасия Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что вокруг России развернулась настоящая информационная война, главной особенностью которой является тотальная ложь и подмена исторических фактов.

«На множество людей очень воздействует антироссийская пропаганда, которая развернулась со стороны Запада. А эта пропаганда очень сильно сопряжена с фальсификацией исторических фактов, чтобы обелить нацистов и очернить Советский Союз. Вот этих вещей однозначно допускать нельзя!» — указывает Дмитрий П.

Часть людей уверена, что украинских нацистов взращивали как раз таки на почве псевдоистории.

«Нацизм на нашей братской Украине стал возможен как раз из-за переписывания истории и подмены исторических фактов. С этим я полностью согласен. Нельзя допускать подобного впредь, иначе подобных украин будет ещё много», — предупреждает Юрий Щ.

«Из-за переписывания истории и возникла вторая волна нацизма. Если бы на Украине не преподавали альтернативную историю, а преступников не выставляли героями, то не сидели бы вчерашние дети в окопах, по уши зататуированные свастикой», — поделился своим мнением Марат П.

Ряд пользователей указывает на то, что миру угрожает возрождение фашизма, которое стало возможно, когда нацистских преступников начали считать героями, а освободителей человечества от фашистских оков — злодеями.

«Был побежден фашизм! Но где-то, видимо, огонёк не угас, что породило новую волну!» — отмечает Илья Д.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сталин прекрасно понимал, что фашизм полностью не уничтожен», — подметил Евгений К.

«Фашизм не был побеждён до конца. Советский Союз смог стереть с лица земли эту заразу только там, докуда дошёл советский солдат. Поэтому чёрные споры нашли себе место под опекой Америки. Вот это и есть рассадник мирового зла», — уверен Михаил С.

Нашлись и те, кто отмечают, что в России достаточно тех, кто пытается исказить историю и выдать ложь за правду.

«Чтобы противостоять переписыванию истории, надо сначала пресечь такие переписывания на территории России. Посмотрите наши отечественные фильмы про войну — это сплошной исторический фейк, где нашу страну по уши макают в грязь!» — указывает Антон М.

Напомним, 22 июня посол России в США Анатолий Антонов заявил на мемориальной акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны о том, что необходимо не допустить переписывания истории. Антонов подчеркнул, что «мы должны провести чёткую грань между теми убийцами-палачами и нашими героями-освободителями».