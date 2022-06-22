Лондон, 22 июня 2022, 22:04 — REGNUM Британский певец Эд Ширан выиграл суд об авторских правах. Об этом сообщило издание Variety 22 июня.
Теперь музыканты Сами Чокри и Росс О’Донохью, ранее обвинившие певца в плагиате, будут обязаны покрыть его судебные издержки в размере $1,1 млн. Примечательно, что судебный процесс по этому делу продолжался с 2018 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Эд Ширан стал самым прослушиваемым артистом в Великобритании в 2022 году. До этого певец получал аналогичную награду в 2021-м.
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