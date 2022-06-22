Лондон, 22 июня, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Британский певец Эд Ширан выиграл суд об авторских правах. Об этом сообщило издание Variety 22 июня.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Теперь музыканты Сами Чокри и Росс О’Донохью, ранее обвинившие певца в плагиате, будут обязаны покрыть его судебные издержки в размере $1,1 млн. Примечательно, что судебный процесс по этому делу продолжался с 2018 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Эд Ширан стал самым прослушиваемым артистом в Великобритании в 2022 году. До этого певец получал аналогичную награду в 2021-м.