Калининград, 22 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Россия способна нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил экономист Василий Колташов.

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По мнению эксперта, ответом России на блокаду Калининградской области мог бы стать отказ признавать интеллектуальную собственность западных компаний.

«Мы забываем, что самым слабым местом Запада является интеллектуальная собственность. Они во много построили своё господство в мировой экономике на праве интеллектуальной собственности, которое сами себе выдали. Поэтому резонно в ответ на западные санкции освобождать интеллектуальную собственность», — сказал Колташов.