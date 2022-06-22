Бишкек, , 21:59 — REGNUM На внутреннем валютном рынке Киргизии ощущается нехватка наличных долларов США. Об этом сообщает Национальный банк республики 22 июня.

Доллары

По этой причине у граждан возникают сложности с покупкой валютной наличности как в коммерческих банках, так и в обменных бюро.

Сложившийся дефицит валюты финансовый регулятор объясняет спекуляциями по ввозу и переводу в Киргизию рублей и безналичных долларов, которые обналичиваются в банках и вывозятся за пределы страны.

Как утверждают представители НБКР, основная цель таких операций — получение спекулятивного дохода из-за курсовой разницы российского рубля к американской валюте.

«Получив денежный перевод и пользуясь отсутствием запрета на вывоз иностранной валюты из Киргизии, спекулянты вывозят в большом количестве наличные доллары США за пределы страны, способствуя возникновению их нехватки на финансовом рынке республики», — резюмируют в Нацбанке.