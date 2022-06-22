Грозный, 9 января, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В Чечне сегодня, 9 января, задержан и доставлен в полицию руководитель регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев. Задержанный находится в Курчалоевском РОВД, сообщили ИА REGNUM в организации.

Там также сообщили подробности его исчезновения. С утра Титиев не вышел на работу, не отвечал он и на звонки. При этом его родные сообщили, что он, как обычно, утром, выехал на работу из дома, который находится в селе Курчалой.

Ситуация взволновала сотрудников организации. Они начали его поиски. Его знакомый, с которым правозащитник договаривался встретиться утром 9 января, отправился выяснять ситуацию и наткнулся на машину Титиева, которую осматривали 5−6 полицейских в форме ДПС у моста через реку Хумык по дороге между Курчалоем и Майртупом.

Сам Титиев стоял рядом. Увидев знакомого, он подал знак, чтобы тот проезжал, не останавливаясь. Позже из Грозного в Курчалоевский РОВД выехал адвокат правозащитника, но его в здание не пустили и заверили, что Титиева у них нет.

Об инциденте было сообщено руководителю Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Михаилу Федотову, который позвонил в МВД по Чечне, где ему не прояснили ситуацию с Титиевым. Удалось установить, где находится общественник лишь члену Совета по правам человека в Чечне Хеде Саратовой, к которой обратился Федотов.

О задержании также в курсе в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сотрудники которого выясняют в настоящее время обстоятельства произошедшего.

«Правозащитный центр «Мемориал» выражает озабоченность и требует от властей ЧР предоставить полную информацию о судьбе Оюба Титиева», — говорится в сообщении пресс-службы центра.

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Напомним, в 2009 году в Чечне была убита сотрудница регионального отделения «Мемориала» Наталья Эстемирова. Ее похитили 15 июля прямо у ворот собственного дома в Грозном. Тело Эстемировой с двумя огнестрельными ранениями было найдено вблизи села Гази-Юрт в Назрановском районе Ингушетии.

Она была одним из ведущих сотрудников правозащитного центра «Мемориал» на Северном Кавказе. Эстемирова занималась расследованием преступлений, связанных с пытками, казнями, исчезновением людей в Чечне. Ее деятельность по защите прав человека в регионе была отмечена многими международными наградами.

В причастности к смерти Натальи Эстемировой председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова. Тот отверг обвинения, пригрозив подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. При этом Кадыров заявил, что совершившие это убийство заинтересованы в дестабилизации обстановки в Чечне и на Северном Кавказе в целом.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», убийц до сих пор не нашли.

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