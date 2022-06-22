Милан, Италия, , 21:53 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Calciomercato, миланский «Интер» планирует подписать 24-летнего центрального защитника лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэла. По информации источника, «нерадзурри» готовы предложить «канонирам» Стефана де Врея и денежную доплату.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Габриэл принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Габриэл выступает за «Арсенал» с 1 сентября 2020 года после перехода из «Лилля» за 26 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.