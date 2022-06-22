Рим, 22 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла 22 июня провел встречу с премьер-министром Марио Драги и членами делегации, которая примет участие в саммите ЕС 23−24 июня.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Обсуждались в том числе вопросы будущего ЕС, как президент, так и премьер полагают, что для более эффективного принятия решений необходима отмена права вето, передает Ansa со ссылкой на информированные источники.

Отмена принципа единогласного голосования при обсуждении ключевых вопросов нужна, чтобы избежать ситуаций, когда одна страна ЕС (в последние годы обычно Венгрия или Польша) отказывается подчиняться требованиям остальных и блокирует любое решение.