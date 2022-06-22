Калининград, 22 июня, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В России следует субсидировать морские перевозки товаров в Калининградской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил экономист Василий Колташов.

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По его мнению, таким образом можно будет сдержать рост цен на ряд товаров, которые Литва запретила перевозить транзитом в этот регион России через свою территорию.

«Некоторые товары будут поступать с задержкой, и цена будет выше. Поэтому единственное, что могут предложить российские власти, это субсидировать перевозки, чтобы уменьшить издержки получателей груза в Калининградской области», — сказал Колташов.