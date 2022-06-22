Москва, , 21:49 — REGNUM Украинские боевики заняли здание молокозавода в городе Лисичанске (ЛНР), разместили военную технику на прилегающей территории, сообщил 22 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ВСУ U.S. Army Europe Images

В здании предприятия украинская группировка разместила казармы, огневые позиции и склад с оружием и боеприпасами.

Кроме того, отмечает представитель Минобороны РФ, в селе Дачном (Одесская область) в Доме культуры и в гимназии №2 украинские боевики разместили опорный пункт, а на территории учреждений — бронетехнику и РСЗО.

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