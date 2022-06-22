Бишкек, 22 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Правительство Индии намерено предоставить властям Киргизии серию мини-грантов по $1,5 млн (80 млн рублей). Об этом стало известно в ходе заседания республиканского парламента сегодня, 22 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

По словам замминистра экономики Чоро Сейитова, эти деньги киргизское правительство должно будет направить на создание инфраструктуры в сфере образования, медицины, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, торговли или транспорта.

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Также он отметил, что от государственных органов уже поступили заявки на финансирование целого ряда проектов за счёт выделяемых индийскими властями денег.

«В год планируется реализовывать по пять-шесть проектов. Одобрять заявки и контролировать ход работы будет посольство Индии», — подытожил высокопоставленный чиновник.

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