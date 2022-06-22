Мадрид, 22 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. «Ньюкасл» хочет в летнее трансферное окно подписать 31-летнего флангового нападающего мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эдена Азара. Об этом 22 июня сообщило издание Bild.

Aleksandr Osipov Эден Азар

В прошедшем сезоне Эден Азар принял участие в 23-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также бельгиец получил две желтые карточки.

Эден Азар выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.