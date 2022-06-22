, 21:44 — REGNUM Ситуация на Украине осложнила экономическое положение в ЕС, но экономика Евросоюза демонстрирует устойчивость, сказано в черновике заявления саммита лидеров стран-членов ЕС, передают 22 июня итальянские СМИ.

Выросли цены на энергию, сырье, продукты питания, увеличилась «неуверенность», однако действия властей ЕС и отдельных стран стабилизировали ситуацию, отмечается в документе.

Саммит пройдет 23−24 июня, одним из основных вопросов станет предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине.