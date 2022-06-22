Реймс, Франция, , 21:38 — REGNUM В подписании 20-летнего французского центрфорварда «Реймса» Уго Экитике заинтересованы три европейских топ-клуба. Как сообщает издание L’Equipe, за нападающего готовы побороться мюнхенская «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».

Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс» Psg.fr

По итогам прошедшего сезона Уго Экитик с десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами в двадцати четырех матчах французской Лиги 1 2021/22 стал лучшим бомбардиром команды.

Текущее соглашение Уго Экитика с «Реймсом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского нападающего в 28 миллионов евро.